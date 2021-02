Ciancio: "Alla fine poteva starci un rigore per noi" Bisceglie - Avellino 1-1, il terzino: "C'è rammarico per aver preso gol su calcio d'angolo"

Bisceglie – Avellino 1-1, il commento di Ciancio: “Stasera ci è mancato il gol. Le occasioni le abbiamo avute, soprattutto nel primo tempo. Portiamo a casa, comunque, un buon punto, su un campo difficile, pesante, faticoso. Peccato davvero, c'è rammarico per l'occasione persa, quella di accorciare ancora sul Bari. Non ci ha fatto piacere, in particolare, subire un gol in quel modo, su calcio d'angolo. Di solito siamo molto attenti. Ci sta nel calcio di sbagliare. Ora ci rimbocchiamo le maniche e ripartiamo perché domenica abbiamo un'altra battaglia. Noi guardiamo in casa nostra, oggi è un buon punto su un campo difficile contro una squadra che farà soffrire tutte in casa. Un rigore per noi alla fine? Sul tiro di De Francesco ho visto un il braccio largo di un difensore. Secondo me ci poteva stare, però abbiamo avuto altre occasioni per segnare e una squadra come la nostra deve farlo. Passando al 4-4-2 abbiamo trovato il gol, ma sono solo numeri, conta, sempre e solo, l'atteggiamento in campo.”