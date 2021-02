Serie C, il Potenza esonera Capuano Bilancio di 9 sconfitte, 2 pareggi e 3 vittorie per l'ex tecnico dell'Avellino e dei lucani

Quattordici partite, nove sconfitte, due pareggi e tre vittorie. Ezio Capuano è stato esonerato dal Potenza. La decisione è maturata in seguito al k.o. per 1-0 materializzatosi ieri, al “Pinto”, contro la Casertana. L'ex tecnico dei biancoverdi era subentrato, a sua volta, a Mario Somma. I lucani sono quart'ultimi in classifica, a quota 17 punti, 4 in più della Cavese fanalino di coda e 5 in meno della Viterbese, prima delle squadre che non disputerebbero gli spareggi per non retrocedere se il campionato finisse oggi.

Il comunicato del Potenza - “Il Potenza Calcio Srl comunica che Ezio Capuano è stato sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra. La Società desidera ringraziare il tecnico per il lavoro svolto sulla panchina del Potenza, mostrando sin dal primo giorno di allenamento impegno, serietà e correttezza professionale. Ad Ezio Capuano il ringraziamento per aver sempre cercato una piacevole armonia e sintonia con l’intero ambiente Potenza. La Società augura a mister Capuano le migliori fortune sportive e i più felici traguardi per il prosieguo della sua carriera.”