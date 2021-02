Avellino - Palermo, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la ventitreesima giornata del girone C di Serie C

Un girone fa, uno dei successi stagionali più convincenti dell'Avellino, che sbancò il “Barbera” di Palermo con il finale di 2-0. Un girone dopo i valori emersi in quella partita sono sintetizzati dalla classifica con i biancoverdi, terzi in classifica, a caccia del settimo risultato utile consecutivo e del ritorno alla vittoria, dopo il mezzo passo falso a Bisceglie, per continuare a dare sostanza alla propria rincorsa al Bari ed al secondo posto; i rosanero, noni, con undici punti di ritardo rispetto ai dirimpettai e un cammino costantemente altalenante, che nel recente passato è scandito da tre pari di fila e l'astinenza da vittoria che si protrae da quattro turni. Terza partita in otto giorni, la ventitreesima giornata del girone C di Serie C regala un sfida tra nobili decadute. Al “Partenio-Lombardi” calcio d'inizio alle 15.

Capitolo modulo e formazioni. Sponda biancoverde rientra Errico, possibile sorpresa dall'inizio. Se dovesse giocare 3-4-1-2 con uno tra Aloi e D'Angelo in panchina. Sul fronte formazione continuerà il turnover iniziato al “Ventura”. In difesa torna dopo un turno di squalifica capitan Miceli. Ciancio potrebbe arretrare nel terzetto difensivo per far rifiatare uno tra Luigi Silvestri e Illanes lasciando spazio ad Adamo sulla corsia destra. Certo il rientro di Tito sull'out mancino e di Aloi nel cuore del settore nevralgico. Ballottaggio D'Angelo – De Francesco per una maglia da titolare. In attacco probabile la riproposizione del tandem Maniero – Fella, ma Bernardotto sta bene e potrebbe essere preferito a uno dei due.

Fronte siciliano, sono 21 i calciatori che hanno raggiunto il capoluogo irpino. Non sono partiti alla volta della Campania Corrado, Marconi e Santana, oltre allo squalificato Lucca. A Kanoute, Saraniti e Valente il compito di provare a scardinare la retroguardia irpina, che ha subito solo due gol nelle ultime sei partite.

Avellino – Palermo, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 15)

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, De Francesco, Errico, Dossena, Rocchi, Adamo, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Laezza, Leoni.

Diffidat: Aloi, Dossena, Illanes, Rocchi, Rizzo.

Ballottaggi: L. Silvestri – Illanes – Adamo: 40% - 35% - 25% (se gioca Adamo, Ciancio centrale di destra in difesa); D'Angelo – De Francesco: 55% - 45%; Maniero – Bernardotto: 55% - 45%; Aloi - D'Angelo – Errico: 50% - 30% - 20% (se gioca Errico 3-4-1-2 con possibile, concomitante, impiego di De Francesco).

Palermo (4-3-3): Pelagotti; Accardi, Palazzi, Somma, Crivello; Odjer, De Rose, Luperini; Kanoute, Saraniti, Valente. A disp.: Doda, Floriano, Martin, Fallani, Lancini, Peretti, Silipo, Almici, Broh, Rauti. All.: Boscaglia.

Squalificati: Lucca.

Indisponibili: Corrado, Marconi, Santana.

Ballottaggi: Saraniti – Rauti: 55% - 45%.

Diffidati: Odjer, Luperini.

Arbitro: Gualtieri della sezione di Asti. Assistenti: Garzelli della sezione di Livorno e Santi della sezione di Prato. Quarto ufficiale: Natilla della sezione di Molfetta.