Foggia, due infortunati saltano la trasferta ad Avellino Sono 26 i calciatori convocati da Marchionni. Uno squalificato. La probabile formazione rossonera

Il Foggia ha raggiunto Avellino dopo la seduta di rifinitura, svolta in mattinata, in vista della gara contro i biancoverdi, in programma domani, alle 20,30, al “Partenio-Lombardi”, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Il tecnico dei rossoneri, Marco Marchionni, ha convocato 26 calciatori. Assente lo squalificato Fumagalli, oltre agli infortunati Aramini e Said. Non figurano nell'elenco Dema, Di Masi, Mascolo, Raggio Garibaldi e Tomassini.

L'elenco dei 26 convocati (preceduti dai rispettivi numeri di maglia).

Portieri: 12. Di Stasio, 34. Sarracino, 36. Jorio.

Difensori: 2. Galeotafoiore, 4. Gavazzi, 5. Anelli, 13. Germinio, 16. Agostinone, 18. Del Prete, 19. Kalombo, 23. Di Jenno, 28. Pompa, 29. Cardamone, 35. Turi.

Centrocampisti: 3. Vitale, 10. Curcio, 17. Salvi, 20. Moreschini, 21. Garofalo, 25. Morrone, 26. Iurato, 33. Rocca.

Attaccanti: 9. Dell'Agnello, 11. D'Andrea, 30. Nivokazi, 32. Balde.

La probabile formazione.

Foggia (3-5-1-1): Jorio; Anelli, Gavazzi, Germinio; Kalombo, Vitale, Salvi, Garofalo, Di Jenno; Curcio; D’Andrea. A disp.: Di Stasio, Agostinone, Galeotafiore, Cardamone, Del Prete, Pompa, Turi, Iurato, Moreschini, Rocca, Nivokazi, Dell’Agnello. All.: Marchionni.