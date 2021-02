Avellino, solo due assenti. Certa una novità per reparto Contro il Foggia, al "Partenio-Lombardi", lupi a caccia del nono risultato utile consecutivo

Sono 21 i calciatori convocati dal tecnico dell'Avellino, Piero Braglia, per la sfida in programma domani, alle 20,30, al “Partenio-Lombardi”, contro il Foggia, valida per la venticinquesima giornata del girone C di Serie C. Biancoverdi a caccia del nono risultato utile consecutivo. Fuori il lungodegente Laezza ed Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale. Rientra dalla squalifica Illanes. L'argentino giocherà al posto di uno tra Rocchi e Luigi Silvestri, nell'ottica di un turnover mirato, senza minare gli equilibri di squadra raggiunti. A centrocampo, spazio a De Francesco, che farà rifiatare lo stacanovista D'Angelo. In attacco Fella dall'inizio, al posto di Santaniello, in tandem con Maniero. Adamo, potrebbe, invece, far rifiatare uno tra Ciancio e Tito sulle corsie laterali.

L'elenco dei 21 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Ciancio, Dossena, Illanes, Rizzo, Rocchi, L. Silvestri, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, Baraye, Carriero, D'Angelo, De Francesco, M. Silvestri.

Attaccanti: Bernardotto, Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Carriero, Aloi, De Francesco, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Bernardotto, M. Silvestri, Santaniello, Dossena, Rocchi, Adamo, D'Angelo, Baraye. All.: Braglia.