Casertana - Avellino 0-2, le pagelle Carriero equilibratore, Tito in doppia cifra di assist. Bernardotto si fa perdonare

Casertana - Avellino 0-2, le pagelle.

Marcatori: pt 26' L. Silvestri, 34' Bernardotto.

Casertana (4-3-3): Avella 5.5; Hadziosmanovic 5, Carillo 5, Konate 5,5 (44' pt Buschiazzo 6), Rillo 5.5; Izzillo sv (11' pt Matese 5.5), Santoro 5.5, Icardi 5 (24' st Varesanovic 6); Rosso 5.5, Matos 5 (1' st Cuppone 5.5), Turchetta 5 (24' st Pacilli 5.5). A disp.: Dekic, Zivkovic, De Sarlo, De Lucia, Polito, Longo. All.: Guidi 5.5.

Avellino (3-5-2): Forte 6; L. Silvestri 7.5, Miceli 7, Illanes 6.5; Ciancio 6.5, Carriero 7 (17' st Adamo 6), Aloi 6 (45' st M. Silvestri sv), D'Angelo 6.5 (17' st De Francesco 6), Tito 7.5; Santaniello 7 (24' st Fella 6.5), Bernardotto 6.5 (17' st Maniero 6). A disp.: Pane, Rizzo, Dossena, Rocchi, Baraye. All.: Braglia 8.

Arbitro: Mercenaro della sezione di Genova 6. Assistenti: Niedda e D'Elia della sezione di Ozieri 6 e 6.

Note: Ammoniti: D'Angelo, Konate, Icardi, Aloi, L. Silvestri e Varesanovic per gioco falloso. Braglia per proteste. Angoli: 4-7. Recupero: pt 3', st 4'. Prima del fischio d'inizio osservato un minuto di silenzio in memoria di Mauro Bellugi. Gara a porte chiuse.