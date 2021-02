Luigi Silvestri: "I gol? Se hai in squadra uno come Tito..." Casertana-Avellino 0-2, quarto centro stagionale: "Possiamo essere la difesa più forte del girone"

Casertana - Avellino 0-2, il commento del difensore dei biancoverdi, Luigi Silvestri: “Sono felicissimo sia per la vittoria, sia il gol, contro una bella squadra, fatta da tanti giovani e guidata da un ottimo allenatore. Non era facile. La Casertana era in un ottimo momento, ma abbiamo fatto bene approcciando con fame e cattiveria la partita. Il gol era uno schema, lavoriamo molto con De Simone in settimana e poi quando hai la fortuna di avere uno con i piedi di Tito in squadra... Ci conosciamo, conosce i miei tempi di inserimento, non è un caso che l'anno scorso, l'unico in cui non ho giocato con lui, è stato l'unico anno in cui non ho segnato. Sono a quota 4 grazie anche a lui. Oltre ai gol fatti, c'è grande soddisfazione pure per i 2 soli subiti nelle ultime 10 giornate. La difesa è forte e possiamo essere la più forte del girone. Siamo un grande gruppo, coeso e compatto. La mia prestazione? Sto bene, mi mancava un po' di lucidità nel girone di andata, senza preparazione ho patito molto all'inizio, ora sto molto bene e voglio continuare così.”