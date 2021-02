Tito: "I miei assist? Mi danno la stessa gioia di un gol" Casertana - Avellino 0-2, il cursore di fascia: "La sosta non può farci che bene"

Casertana - Avellino 0-2, il commento dell'esterno di centrocampo dei biancoverdi, Fabio Tito: “La Casertana è una squadra che gioca bene. Sapevamo di venire in ambiente particolare. È stata una gara equilibrata. I due gol che abbiamo fatto sono frutto di studio e lavoro in allenamento. Siamo molto felici. La classifica? Eravamo consapevoli che vincendo oggi avremmo consolidato il secondo posto anche se la classifica non la guardiamo ora, pensiamo solo a fare bene. Adesso ci godiamo questo meritato riposo e poi da giovedì testa al Catanzaro. Chi mi conosce sa che quando faccio segnare i miei compagni è come se avessi segnato io, per me cambia poco perché ciò che viene, sempre, prima di tutto sono i risultati di squadra. L’importante è il rendimento collettivo. Continuiamo su questa strada, ci stiamo togliendo delle belle soddisfazioni. La pausa arriva in un momento a noi favorevole, però, oggi in campo molti erano acciaccati, anche io non ero al 100 per cento. Un po' di riposo può farci solo bene.”