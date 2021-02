Braglia: "I ragazzi stanno facendo cose davvero eccezionali" Casertana - Avellino 0-2, il tecnico: "Dedico la vittoria alla mia nipotina Caterina"

Casertana - Avellino 0-2, il commento del tecnico dei lupi, Piero Braglia: “Bisogna essere contenti dei ragazzi, stanno facendo cose davvero eccezionali. Torniamo a casa con il decimo risultato utile consecutivo e volevo dedicare questa vittoria alla mia nipotina Caterina. Abbiamo preparato la gara in un giorno e mezzo, dopo la gara con il Foggia giocando un ottimo primo tempo. Nella ripresa abbiamo controllato un po' troppo, ma va bene così, abbiamo concesso davvero poco. I gol su punizione? Abbiamo la fortuna di avere grandi saltatori come Illanes, Silvestri, Rocchi, che lavorano bene anche negli allenamenti con De Simone su queste cose. Tito è un ragazzo che avrebbe potuto guadagnare molto di più giocando in altre categorie. Anche stasera ha messo due grandi palle, sono contento. Se avesse cattiveria giocherebbe almeno in Serie B, fumando. Il suo problema, se così si può definire, è che è troppo buono. Ora ci godiamo tre giorni di pausa. I ragazzi se li meritano. Speriamo che siano bravi a riprendere, con entusiasmo, da dove stanno lasciando. Il turno di riposo? Non sono un mago, non so se possa rivelarsi un bene o un male. Di certo, però, ci serve staccare un po' la spina e non solo perché si ripartirà con un altro tour de force. Alcuni dei ragazzi non vedono le famiglie da due mesi e mezzo. Il calcio è importante, ma c'è anche una vita fuori dal campo.”