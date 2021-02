Carillo: "Avellino cinico e fisico, non è secondo per caso" Casertana - Avellino 0-2, il difensore: "Siamo stati disattenti, ci hanno puniti"

Casertana - Avellino 0-2, il commento del difensore dei rossoblù, Luigi Carillo: “La sconfitta non cambia il nostro 2021, che è iniziato alla grande. L'Avellino non è al secondo posto per caso, è una squadra compatta, cinica, fisica. Una grande squadra. Abbiamo subito proprio il loro cinismo sulle palle inattive, in cui sfruttano grandi saltatori e crossatori. Siamo stati disattenti e ci hanno puniti. Ci sta di perdere contro una squadra così, che ci è venuta a prendere alti con grande intensità e foga. Abbiamo provato a giocare, ma col Catanzaro siamo stati più compatti, oltre a un pizzico di fortuna in più che ci ha aiutato. Al “Ceravolo” siamo stati più sciolti. Nel primo tempo eravamo bloccati, nel secondo è andata meglio, ma non siamo riusciti a riaprirla anche perché, rispetto al Catanzaro, l'Avellino ci ha concesso poco o nulla. Mi hanno fatto una grande impressione. Ora c'è la Turris, che è una squadra alla nostra portata. Proveremo a ripartire. Speriamo che Izzillo e Konate non stiano fuori per troppo tempo, anche se chi li ha sostituiti è entrato con il piglio giusto. L'augurio è anche di ritrovare Castaldo, un punto di riferimento per noi in un gruppo in cui, però, siamo tutti leader.”