Serie C, ansia Covid. Un positivo anche nella Casertana Intanto, nessun ulteriore caso nella Paganese in seguito al caso riscontrato in mattinata

Il Coronavirus continua a preoccupare le campane in Serie C. Fatta eccezione per l'Avellino, tutte le compagini regionali inserite nel girone C sono, infatti, alle prese con casi che agitano la vigilia della ventottesima giornata di campionato, iniziata questo pomeriggio con l'anticipo tra Potenza e Turris (2-1). La Casertana ha comunicato che il ciclo di tamponi effettuato nelle scorse ore ha evidenziato un caso di positività all’interno dello staff rossoblù. Il soggetto in questione è stato posto in isolamento, mentre l’intero gruppo quadra è stato sottoposto a nuovo ciclo di tamponi, così come previsto dal protocollo. Nel contempo la Paganese ha reso noto che il “gruppo squadra”, escluso il tesserato risultato positivo, si è sottoposto in mattinata, come da protocollo, a nuovo ciclo di test anti Covid-19 mediante tampone molecolare. Gli stessi hanno dato esito negativo. Domani il gruppo squadra si sottoporrà, prima della gara, a nuovo ciclo di controllo mediante tampone antigenico rapido.