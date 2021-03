Catanzaro - Avellino, la probabile formazione dei calabresi Due squalificati e un indisponibile. Calabro punta sul rodato 3-4-1-2 per la sfida con i lupi

Sono ventidue i calciatori convocati dal tecnico Antonio Calabro per Catanzaro - Avellino, valida per la ventottesima giornata del girone C di Serie C, in programma domani, alle 17,30, allo stadio “Ceravolo”. Non figura nell'elenco, oltre a gli squalificati Martinelli e Di Massimo, l'acciaccato Contessa. I calabresi sono reduci dal successo per 2-1 sulla Ternana e sono attesi dal secondo appuntamento casalingo consecutivo. In palio punti pesanti in ottica secondo e terzo posto.

L'elenco dei 22 convocati.

Portieri: Iannì, Branduani, Di Gennaro.

Difensori: Fazio, Scognamillo, Pierno, Gatti, Riccardi, Garufo.



Centrocampisti: Corapi, Verna, Parlati, Risolo, Baldassin, Casoli, Porcino.



Attaccanti: Curiale, Jefferson, Molinaro, Evacuo, Grillo, Carlini.

La probabile formazione.

Catanzaro (3-4-1-2): Di Gennaro; Scognamillo, Fazio, Riccardi; Casoli, Verna, Corapi, Porcino; Carlini; Curiale, Jefferson. A disp.: Branduani, Iannì, Pierno, Gatti, Garufo, Baldassin, Risolo, Parlati, Grillo, Evacuo, Molinaro. All. Calabro.