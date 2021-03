Pane: "Una battaglia, ho ricevuto e dato tante botte.." Catanzaro - Avellino 0-1, il portiere: "Riscattato il k.o. dell'andata, sappiamo anche soffrire"

Catanzaro - Avellino 0-1, il commento del portiere dei biancoverdi, Pasquale Pane: “Fa piacere aver dato il mio contributo. Siamo tutti titolari, il mister ce lo dice sempre, poi c'è chi gioca di più e chi meno. Sono contento di essermi fatto trovare pronto quando mi hanno detto di giocare. Era una rivincita dell'andata e questi 3 punti sono fondamentali. Aver continuato a non prendere gol ponendo le basi per prolungare il nostro buon momento ci dà grande soddisfazione. Abbiamo staccato il Catanzaro nella corsa ai primi posti dando un segnale forte alle avversarie. Ci sta dover soffrire su questo campo, ma abbiamo dimostrato che siamo una squadra che sa pure soffrire, lo abbiamo fatto con ordine e senza disunirci anche dopo essere rimasti in inferiorità numerica. I complimenti? Non posso che ringraziare tutti. Il merito, quando si vince è di tutti e se faccio bene io vuol dire che tutti abbiamo fatto bene. I colpi subiti? Nelle uscite ho ricevuto tante botte, ma le ho anche date, in una occasione ho colpito anche Illanes, per fortuna non si è fatto molto male. Nelle gare ci sta prendere qualche colpo, nel finale ne ho preso una al ginocchio, sto bene e domani valuteremo più globalmente la condizione”.