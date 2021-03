De Simone: "I ragazzi hanno capito in che piazza giocano" Catanzaro - Avellino 0-1, il tecnico: "Bari favorito per il secondo posto, ma lotteremo"

Catanzaro - Avellino 0-1, il commento del vice allenatore dei biancoverdi, Domenico De Simone: “Prima di tutto faccio un ringraziamento a Pasquale Pane, che ha scoperto di giocare un minuto prima di entrare in campo e si è fatto trovare prontissimo. Gli faccio i complimenti. Penso che il risultato sia più che giusto, lo abbiamo legittimato nei primi 10 minuti della ripresa. Questa squadra ha un grande cuore, si stia compattando gara dopo gara. I ragazzi hanno capito in che piazza stanno giocando. Maniero sostituito dopo l'ingresso in campo? Riccardo aveva già nel pre-gara alcuni problemini, quindi, quando è stato espulso Miceli abbiamo preferito togliere lui. Forte? Non sappiamo l'entità dell'infortunio, ma credo nulla di serio. Abbiamo preferito non rischiarlo, quando poi abbiamo un secondo portiere come Pane in panchina siamo tranquilli. Braglia? Non l'ho sentito ancora, ma penso sia soddisfatto, anche del gioco espresso e di come abbiamo sofferto con lucidità. Il Bari? "Sarà un bel duello. Credo che il Bari abbia i favori del pronostico, ma noi ce la giocheremo fino alla fine”.