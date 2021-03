Calabro: "Gol solo per l'arbitro, meritavamo di vincere" Il tecnico del Catanzaro: "Avellino mai pericoloso, la rete di Bernardotto in palese fuorigioco"

Catanzaro - Avellino 0-1, il commento di Calabro: "La partita con l'Avellino era per noi più importante, classifica alla mano, rispetto a quella con la Ternana. Abbiamo trovato delle difficoltà perché era lampante che l'Avellino era molto più lucido e vivace, anche dal punto di vista fisico. Abbiamo pagato, in questo senso, ma non a livello mentale, la partita di tre giorni fa. Mancavano giocatori importanti. Non mi risulta, però, che l'Avellino abbia creato qualcosa di pericoloso nella nostra porta. Il gol che è stato fatto è gol solo per l'arbitro. Lo sapete benissimo che è fuorigioco. Ci poteva stare un risultato di pareggio anche se le occasioni migliori le abbiamo avute noi. Meritavamo di vincere. Queste situazioni hanno portato alla vittoria dell'Avellino, per me non meritata. Secondo posto? Crediamo in tutto e non crediamo in niente. Non facciamo corse o sogni. Dobbiamo lavorare ogni giorno e capire, anche da queste partite, per il prosieguo, che cosa si può migliorare. Se siamo bravi miglioreremo capendo cosa abbiamo fatto bene e male”.