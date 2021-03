Paganese, tamponi a domicilio e una buona notizia Domenica, alle 17,30, il derby al "Partenio-Lombardi" con l'Avellino

La voglia dell'Avellino di non fermarsi, quella della Paganese di risollevarsi. Domenica, alle 17,30, al "Partenio-Lombardi", nella ventinovesima giornata del girone C di Serie C, ci saranno in palio 3 punti ugualmente pesanti per muovere un altro passo in direzione del raggiungimento dei differenti obiettivi stagionali: piantare saldamente i piedi in zona playoff e giocarsi le proprie carte per la promozione in Serie B, sponda biancoverde; conquistare l'ennesima salvezza dal profumo di impresa in casa azzurrostellata. La classifica e il rendimento dei padroni di casa, imbattuti da undici giornate di fila e vittoriosi da cinque, lascerebbe presagire una partita dal pronostico scontato, ma Piero Braglia è fin troppo navigato per non sapere che questo tipo di partite, così come ogni derby, sono una trappola e lo ha rimarcato, non per caso, in conferenza stampa. Intanto, buone notizie sul fronte Covid. La Paganese ha reso noto che, come da protocollo, il "gruppo squadra" si è sottoposto nella giornata di ieri a nuovo ciclo di test anti Covid-19 mediante tampone molecolare. I risultati hanno dato esito negativo. Anche i due tesserati risultati positivi si sono sottoposti a nuovo ciclo di controllo, attraverso tampone molecolare, effettuato a domicilio, in presenza del responsabile sanitario del club, il dottor Gaetano Montalbano. Esito negativo per uno dei due tesserati in questione. Il calciatore resterà comunque in isolamento, come da protocollo, fino al prossimo 10 marzo.