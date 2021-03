La Ternana frena ancora, l'Avellino ha la chance per il -7 Falletti sbaglia un rigore, ma lo ribadisce in rete. La Virtus Francavilla pareggia con Adorante

Dopo la sconfitta per 2-1 a Catanzaro, ola Ternana pareggia 1-1 a Francavilla Fontana, consegnando all'Avellino, impegnato alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, contro la Paganese, l'opportunità di ridurre momentaneamente a 7 i punti di ritardo dal primo posto. Le fere hanno due gare da recuperare, in trasferta a Potenza e in casa contro la Cavese, ma devono ancora osservare un turno di riposo. Al “Giovanni Paolo II” squadre al riposo sullo 0-0. Nella ripresa Falletti sbaglia un calcio di rigore, parato da Costa, ribadendolo in rete e firmando il momentaneo vantaggio degli umbri, al 52'. Il pari dei pugliesi porta la firma del subentrato Adorante, al 65'. Il classe 2000, di proprietà del Parma, aveva rilevato Maiorino, k.o. all'11'. Finale nervoso. Al triplice fischio è 1-1. Sabato prossimo, alle 15, c'è Ternana - Bari. Per quanto riguarda le altre gare iniziate alle 15, pari a reti inviolate tra Teramo e Catanzaro (nel secondo tempo espulso Scognamillo per somma di ammonizioni tra le file giallorosse). Il vantaggio biancoverde sul quarto posto può, dunque, salire a 11 punti con conseguente ipoteca sul quarto posto. A completare il quadro dei risultati finora maturati sugli altri campo: Bisceglie - Catania 0-3; Palermo - Juve Stabia 2-4; Vibonese - Casertana 1-1; Viterbese - Monopoli 2-2.