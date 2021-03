Avellino - Paganese, le probabili formazioni Alle 17,30 la gara valida per la ventinovesima giornata del girone C di Serie C

Vincere per difendere il secondo posto in classifica, augurandosi di consolidaro grazie a un aiuto del Potenza, in salute, di scena al "San Nicola" contro il Bari. Ma l'Avellino potrebbe scendere in campo anche con l'opportunità di accorciare le distanze sulla capolista Ternana, impegnata alle 15 sul campo trappola della Virtus Francavilla. Le fere hanno 9 punti di vantaggio sui biancoverdi, due partite da recuperare (in trasferta a Potenza e in casa con la Cavese), ma anche il turno di riposo ancora da osservare. La mentalità dei biancoverdi deve, però, essere quella che li ha catapultato in un momento magico. Partita dopo partita, step by step, con un atteggiamento e una mentalità famelica. La caccia al dodicesimo risultato utile consecutivo e alla sesta vittoria di fila non può che essere aperta partendo da questo presupposto, anche perché dall'altra parte del campo ci sarà una Paganese tutto sommato in salute, nonostante il solo punto raccolto nelle ultime due partite, che anche semplicemente pareggiando salirebbe a +9 sulla Cavese issandosi in zona salvezza diretta (ma i metelliani devono recuperare due partite e oggi resteranno alla finestra). La parola torna al campo.

Sponda irpina rientra Aloi, in rete nell'1-1 dell'andata al pari di Diop, su calcio di rigore. Il centrocampista ha scontato un turno di squalifica. Fuori D'Angelo e Miceli, appiedati per un turno dal giudice sportivo; il lungodegente Laezza; Errico, alle prese con il suo terzo infortunio muscolare stagionale; gli infortunati Marco Silvestri e Baraye; Leoni, per scelta tecnica. Tra i pali verrà confermato Pane. Forte non è ancora al top e riposerà per essere al meglio in occasione della trasferta al “Veneziani” contro il Monopoli. In difesa spazio a Luigi Silvestri, Dossena e Illanes. A centrocampo, Ciancio è certo di una maglia da titolare per presidiare la corsia laterale destra mentre Tito con ogni probabilità farà altrettanto sull'out mancino, salvo chance dal primo minuto per Adamo, che gli consentirebbe di rifiatare. Adamo è, però, abile a fungere anche da mezzala ed è in ballottaggio con De Francesco per occupare la casella lasciata vuota da D'Angelo e completare il settore nevralgico con Carriero e Aloi. Nel contempo, il dieci dei biancoverdi potrebbe favorire l'adozione di un 3-4-1-2 come quello utilizzato a gara in corso al “Ceravolo” agendo tra le linee alle spalle di Bernardotto e uno tra Santaniello, Fella e Maniero in ordine di possibilità d'impiego.

Dall'altra parte della barricata sospiro di sollievo per il contenimento dei contagiati dal Covid-19. Un solo positivo e un negativizzato. I convocati hanno riservato due presenti inattesi: Cernuto e Volpicelli. Aggregato al gruppo anche Criscuolo. Saranno, invece, assenti Campani, Mattia, Sbampato e Mendicino, oltre a Sirignano e Zanini, squalificati per una giornata. Rebus modulo. con tre soluzioni praticabili. Probabile 3-5-2, ma occhio anche all'opzione 3-4-1-2 con Guadagni alle spalle di Diop e Raffini e, non di meno, al 4-3-1-2 che andrebbe a configurarsi Carotenuto, Schiavino, Cigagna e Squillace in difesa; Onescu, Gaeta e Antezza in mediana; Guadagni a supporto di Diop e Raffini.

Avellino - Paganese, le probabili formazioni.

Stadio "Partenio-Lombardi" (ore 17,30)

Avellino (3-4-1-2): Pane; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Aloi, Carriero, Tito; De Francesco; Santaniello, Bernardotto. A disp.: Forte, Rizzo, Fella, Rocchi, Maniero, Adamo. All.: Braglia.

Squalificati: D'Angelo, Miceli.

Indisponibili: Baraye, Errico, Laezza, Leoni, Marco Silvestri.

Ballottaggi: Santaniello - Fella - Maniero (per una maglia): 40% - 30% - 30%; De Francesco - Adamo: 55% - 45% (se gioca Adamo, mezzala sinistra nel 3-5-2); Tito - Adamo: 55% - 45%.

Diffidati: Carriero, Dossena, Rocchi, Rizzo, Tito.

Paganese (3-5-2): Baiocco; Schiavino, Cernuto, Cigagna; Carotenuto, Onescu, Gaeta, Bramati, Squillace; Diop, Raffini. A disp.: Bovenzi, Fasan, Di Palma, Curci, Perazzolo, Esposito, Criscuolo, Volpicelli, Scarpa, Antezza, Bonavolontà, Guadagni. All.: Di Napoli.

Squalificati: Sirignano, Zanini.

Indisponibili: Campani, Mattia, Sbampato, Mendicino.

Ballottaggi: Bramati - Guadagni: 51% - 49% (se gioca Guadagni trequartista in 3-4-1-2 o 4-3-1-2 con Cernuto in panchina e Carotenuto e Squillace terzini); Bramati - Antezza: 55% - 45%; Cernuto - Guadagni: 51% - 49% (se gioca Guadagni trequartista in un 3-4-1-2 o 4-3-1-2 con Carotenuto e Squillace terzini).

Diffidati: Raffini e Sbampato.

Arbitro: Petrella della sezione di Viterbo. Assistenti: Catucci della sezione di Pesaro e Rizzotto della sezione di Roma 2. Quarto ufficiale: Vila della sezione di Rimini.