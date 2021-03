Avellino, a Monopoli torna Forte: è di nuovo caccia al record L'estremo difensore ripartirà da dove aveva lasciato con l'auspicio di scalzare Cecere

Tra i segreti della difesa bunker dell'Avellino, due soli gol incassati nelle ultime dodici partite, c'è, senza ombra di dubbio, uno degli ultimi baluardi più affidabili della Lega Pro: Francesco Forte. L'estremo difensore è pronto a tonare a difendere i pali irpini, facendo i debiti scongiuri, per dare la caccia a un record a portata di mano: essere il secondo portiere nella storia biancoverde con la porta inviolata per il maggior numero di minuti consecutivi. Un obiettivo accantonato, momentaneamente, solo a causa del beffardo colpo della strega rimediato nell'imminenza del calcio d'inizio della sfida al “Ceravolo”, contro il Catanzaro. A Monopoli, dopo due turni di stop forzato, Forte ripartirà da dove aveva lasciato. Ovvero dall'obiettivo di restare imbattuto per almeno 30 minuti, recuperi esclusi, per scavalcare Domenico Cecere. L'ex numero uno dei lupi, nella stagione 2002/2003 riuscì a tenere la saracinesca calata per 446 minuti di fila a dispetto dei 417 a cui si è fermato Forte, prima dei cedere il posto a Pane. Poi, partirebbe la caccia a Miniussi, a quota 960 minuti. Da valutare, invece, le condizioni di Maniero, uscito acciaccato dalla gara con la Paganese ed alle prese con noie muscolari che non gli hanno impedito di realizzare il suo centesimo gol in carriera. In panchina non ci sarà Piero Braglia, appiedato per un turno dal giudice sportivo per aver proferito un'espressione blasfema.