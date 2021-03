Monopoli, ecco i risultati dell'ultimo giro di tamponi I pugliesi sfideranno l'Avellino al "Veneziani" nella trentesima giornata de l girone C di Serie C

Il Monopoli, impegnato domani alle 15 al “Veneziani” contro l'Avellino, nella trentesima giornata del girone C di Serie C dovrà rinunciare a dodici calciatori della prima squadra. Intanto, “a seguito di test molecolari effettuati nella giornata di ieri, giovedì 11 marzo, è stata riscontrata un’ulteriore positività al Covid-19 di un componente dello staff tecnico, appartenente al “gruppo squadra”. La Società ha prontamente attivato tutte le procedure previste dal protocollo procedendo al relativo isolamento domiciliare. Inoltre, è stata confermata la positività dei cinque tesserati precedentemente colpiti dal Covid-19. L’intero “gruppo squadra” nella giornata di domani, sabato 13 marzo, effettuerà un nuovo ciclo di tamponi, nel rispetto del protocollo FIGC”. Questa mattina, in conferenza stampa, il tecnico dei gabbiani, Giuseppe Scienza ha sbottato: “Non saremo una vittima sacrificale. Non accetto che ci definiscano “piangina”. Abbiamo difficoltà oggettive, ma daremo battaglia per allungare la nostra striscia positiva”.