La Casertana regala all'Avellino la chance del +7 sul Bari I rossoblù sfiorano il colpaccio al "San Nicola". Campane protagoniste: vincono tutte

La Casertana ferma il Bari allo stadio “San Nicola” e conquista un punto pesantissimo per blindare la salvezza e proiettarsi al rush finale ambendo a un posto nei playoff. I falchetti, in svantaggio per effetto di un gol di D'Ursi, al 25', hanno pattato i conti sul finire del primo tempo con Carillo. Nella ripresa, i rossoblù hanno, inoltre, sprecato tre nitide palle-gol, con Cuppone, Turchetta e Rosso. Quest'ultimo avrebbe potuto assestare il colpo del k.o. in pieno recupero. L'Avellino, alle prese con due casi Covid nel “gruppo squadra”; impegnato stasera, alle 20,30, al “Partenio-Lombardi”, contro il Potenza, ha la ghiotta opportunità per incrementare a 7 le lunghezze di vantaggio sul terzo posto con cui si presenterebbe ad affrontare le ultime 7 giornate di campionato. La trentunesima giornata del girone C di Serie C, iniziata con Vibonese - Monpoli 0-0 e che si concluderà con Teramo - Ternana ed il match tra irpini e lucani ha finora visto le campane grandi protagoniste: la Paganese si è aggiudicata la sfida salvezza con il Bisceglie sbancando il “Ventura” grazie a una rete di Squillace; terza vittoria consecutiva, quarta nelle ultime cinque partite e sempre più saldamente negli spareggio promozione la Juve Stabia, che è passata a Viterbo con il sesto gol nelle ultime tre gare siglato di bomber Marotta. Fuori dal tunnel della crisi la Turris, che aveva vinto una sola volta nelle ultime undici volte: capitan Longo allontana tensioni e paure mandando il Catania al tappeto allo stadio “Liguori”. Blitz del Foggia a Francavilla Fontana, firmato da Gavazzi.