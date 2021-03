Tito: "Felici, speriamo che il Covid non torni a tormentarci" Avellino - Potenza 3-1, il cursore di fascia mancina ha una dedica speciale per il suo gol

Avellino - Potenza 3-1, il commento di Fabio Tito: “Eravamo amareggiati per il pareggio a Monopoli, volevamo fare una grande prova e battere il Potenza. Abbiamo vinto contro un avversario forte che, non per caso, è andato a vincere a Bari. Siamo contenti di aver aumentato a 7 punti il margine di vantaggio sul Bari, ma noi pensiamo a gara dopo gara. Ora dobbiamo pensare al Catania, non sarà facile. Loro stanno vivendo un momento non facile, molto complicato, noi vogliamo andare a lì a vincere e continuare così. Il gol? A me poco importa, fare gol e assist. A me serve solo la vittoria. La dedica va alla mia compagna, che in settimana non è stata bene. Ieri le ho detto che oggi avrei segnato e, quindi, la dedica è per lei. Le due positività al Covid? Vi assicuro che è una brutta sensazione. Inizia la paura, non è una bella situazione, ma, purtroppo, ci dobbiamo convivere e speriamo di non trovarci dentro come a novembre perché ora inizia il bello, i punti pesano il doppio. Sarà importate, per questo sprint finale, essere tutti in forma e al top. Speriamo che i due positivi possano tornare presto. La condizione fiisca? Nelle ultime gare si è visto un po' di calo fisico, ma a me non importa molto, ora non c'è tempo per riposarci. Magari lo faremo dalla prossima settimana in vista delle residue 7 partite da giocare nel giro di 40 giorni”.