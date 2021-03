Gallo: "Approccio sbagliato, l'Avellino che ha entusiasmo" Avellino - Potenza 3-1, il tecnico: "Il peggio che può capitare è perdere, bisogna giocarsela"

Avellino - Potenza 3-1, il commento di Fabio Gallo: “Bisogna imparare a giocare sempre le partite in maniera concreta perché il massimo che può capitare, in senso negativo, è perdere. Non c'è da avere particolari timori e se hai timore finisci per pedere. Si poteva perdere con un po' più di personalità, ciò che è mancato a noi. Dovevamo giocare la partita come bisogna fare sempre. Sicuramente abbiamo affrontato una squadra che aveva entusiasmo. Salvemini e Volpe sono entrati bene, non è facile in queste situazioni, eppure hanno provato a fare qualcosa di utile, così come ci hanno provato tutti. Però non mi è piaciuto l'approccio alla gara”. La striscia positiva dei lucani si ferma al “Partenio-Lombardi” dove non è arrivato il sesto risultato utile consecutivo che avrebbe permesso di incrementare il vantaggio sulla zona playout. Gli 11 punti in 6 partite garantiti dal cambio in panchina, con l'esonero di Capuano e l'arrivo dell'ex tecnico della Ternana, restano un bottino di tutto rispetto, da cui ripartire.