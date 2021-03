Braglia: "I positivi al Covid? I nomi non dovevano uscire" Avellino - Potenza 3-1, il tecnico: "Ho chiesto una prova di forza e i ragazzi l'hanno offerta"

Avellino - Potenza 3-1, il commento di Piero Braglia: “Abbiamo fatto una buona gara. I ragazzi hanno giocato bene, hanno interpretato bene la partita e sono stati bravi a buttarsi alle spalle lo stress per le due positività al Covid. Complimenti a loro. Quello di stasera è stato uno dei migliori primi tempi, giocati dai ragazzi, in stagione. Gli ho chiesto una prova di forza, una risposta, perché nei momenti difficili viene fuori il valore della squadra. Adamo? Per me sono tutti importanti. Adamo è un ragazzo che io e Di Somma abbiamo voluto, sta facendo benissimo, come stanno facendo bene Carriero, De Francesco, Aloi, tutti. Adamo deve imparare a gestirsi bene per i 90 minuti perché tutte le volte, al 60', ha i crampi. Ha un passo importante per la categoria, è molto bravo a spingere e può migliorare. I positivi al Covid? Ormai mi sono rassegnato, qui si fa la corsa a metterci i bastoni tra le ruote. Qui c'è la corsa a dire le cose, a metterci in difficoltà, come la soffiata dei nomi dei positivi. Queste cose per me devono restare dentro gli spogliatoi e non uscire”.