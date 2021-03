Avellino a Catania col fiato sospeso, doppio derby campano La presentazione della trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Spicca Catanzaro - Bari

L'Avellino è a Catania dove domani, con calcio d'inizio alle 12,30, inaugurerà il quadro delle gare valide per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Prima di scendere in campo, però, il “gruppo squadra” sarà sottoposto a un nuovo ciclo di tamponi nasofaringei, ripetuti ogni 48 ore da quando sono state rilevate le positività al Covid di Carriero e De Francesco, che non sono partiti alla volta della Sicilia al pari di Bernardotto, anch'esso contagiato. L'auspicio è che non ci siano altre brutte sorprese che potrebbero determinare lo slittamento dell'orario del calcio d'inizio, nella migliore delle ipotesi, o rendere necessario il rinvio a data da destinarsi della partita. Non fermarsi, conquistando il quindicesimo risultato utile di fila, sarebbe fondamentale per approfittare dello scontro diretto tra Catanzaro e Bari. Sempre domani, al “Pinto”, con calcio d'inizio alle 17,30, è in programma Casertana - Cavese. I rossoblù vogliono dare continuità al prezioso pari al “San Nicola” contro il Bari; i blufoncé, stravolti dal dolore per la scomparsa del vice allenatore Antonio Vanacore, piazzare il colpo per dare sostanza al desiderio di realizzare quella che sarebbe un'autentica impresa, salvandosi. La domenica delle campane giungerà al suo termine con un altro derby, quello tra Paganese e Juve Stabia, alle 20,30, allo stadio “Torre”. Entrambi reduci da successi esterni, azzurrostellati e gialloblù vogliono continuare a muovere la classifica per tagliare i rispettivi striscioni del traguardo: a confronto, la voglia di confermare la categoria e quella di consolidarsi in zona playoff. Il turno prevede anche Foggia - Viterbese; Potenza - Bisceglie; Ternana - Vibonese e Teramo - Virtus Francavilla. Riposa la Turris.