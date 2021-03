Catania, Baldini gioca a carte coperte e convoca tutti Nell'elenco in vista della sfida casalinga con l'Avellino figurano anche gli infortunati

Nessun vantaggio all'Avellino e tutti convocati, compresi gli infortunati (tra cui capitan Silvestri). Rientra Golfo e sono 25 i calciatori che figurano nel primo elenco stilato dal neo-tecnico del Catania, Francesco Baldini, per la gara casalinga con l'Avellino. in programma domani, alle 12,30, allo stadio “Massimino”, valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. I rossazzurri sono già in ritiro pre-gara, a Torre del Grifo.

L'elenco dei 25 convocati.

Portieri: Confente, Martínez, Santurro.

Difensori: Albertini, Calapai, Claiton, Giosa, Pinto, Sales, Silvestri, Tonucci, Zanchi.

Centrocampisti: Dall'Oglio, Izco, Maldonado, Rosaia, Welbeck.

Attaccanti: Di Piazza, Reginaldo, Golfo, Manneh, Piccolo, Russotto, Sarao, Vrikkis.

La probabile formazione.

Catania (4-3-3): Confente; Calapai, Claiton, Tonucci, Pinto; Welbeck, Maldonado, Rosaia; Piccolo, Sarao, Russotto. A disp.: Martinez, Santurro, Albertini, Giosa, Sales, Zanchi, Izco, Dall’Oglio, Di Piazza, Golfo, Reginaldo, Manneh. All.: Baldini