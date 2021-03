Avellino, una sorpresa tra i convocati per il Catania Una sola novità rispetto all'undici iniziale opposto mercoledì scorso al Potenza

Sono 18 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per Catania - Avellino, in programma domani, alle 12,30, allo stadio “Massimino”, valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Fuori i lungodegenti Errico e Laezza (ormai prossimo al rientro); Leoni, per scelta tecnica. Emergenza a centrocampo date le positività al Covid di Carriero e De Francesco oltre al forfait, per infortunio, di Marco Silvestri. Prima convocazione per il classe 2005 Leo Di Martino. Il giovanissimo centrocampista, nato ad Ariano Irpino, ha scelto la maglia numero 24. Assente, poiché positivo al Coronavirus, anche Bernardotto. Scelte pressoché obbligate sul fronte modulo e interpreti. L'unica novità nel 3-5-2 dei biancoverdi, rispetto all'undici iniziale opposto mercoledì scorso al Potenza, sarà rappresentata da Fella al fianco di Maniero in attacco. Domani mattina giro di tamponi decisivo. L'auspicio è che non ci siano ulteriori contagiati tali da determinare lo slittamento del calcio d'inizio o, nella peggiori delle ipotesi, la necessità di rinviare la partita a data da destinarsi.

L'elenco dei 18 convocati.

Portieri: Pane, Forte.

Difensori: Baraye, Ciancio, Dossena, Illanes, Miceli, Rocchi, L. Silvestri, Rizzo, Tito.

Centrocampisti: Adamo, Aloi, D'Angelo, Di Martino.

Attaccanti: Fella, Maniero, Santaniello.

La probabile formazione.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Adamo, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Santaniello, Dossena, Rocchi, Di Martino, Baraye. All.: Braglia.