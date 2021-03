Catania - Avellino si gioca: ecco l'esito del giro di tamponi Il club biancoverde ha reso noti i risultati del sessantacinquesimo ciclo stagionale

Sospiro di sollievo. Catania - Avellino, in programma allo stadio "Massimino", valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C, si giocherà regolarmente. Confermato anche l'orario del calcio d'inizio, previsto alle 12,30. Il "gruppo squadra" biancoverde si è, infatti, sottoposto, questa mattina, al sessantacinquesimo ciclo di tamponi nasofaringei: tutti i componenti sono risultati negativi. In casa biancoverde, pur osservando in maniera scrupolosa tutte le misure atte a prevenire il contagio, dentro e fuori dal campo, c'era grande e motivata preoccupazione in seguito alle positività al Covid-19 di Carriero e De Francesco, seguita da quella di Bernardotto prima della partenza alla volta della Sicilia. Scongiurato il rischio di uno slittamento dell'orario di start del match così come quello del rinvio a data da destinarsi dell'incontro. I biancoverdi possono dare, così, la caccia al quindicesimo risultato utile di fila stagionale. Per riuscire a centrarlo dovranno dimostrarsi più forti anche di questa nuova e sfortunata parentesi legata al Coronavirus. Il sessantaseiesimo ciclo di tamponi verrà effettuato il prossimo martedì mattina.