Catania - Avellino, le probabili formazioni Alle 12,30 la gara valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C

L'Avellino è pronto a scendere in campo dove questa mattina, alle 12,30, sfiderà il Catania allo stadio “Massimino” per lanciare l'assalto al quindicesimo risultato utile consecutivo ed approfittare dello scontro diretto tra Catanzaro e Bari, in programma alle 15, provando a portarsi momentaneamente a +10 sul terzo posto. Tra il dire e il fare c'è l'incognita Covid e le annesse assenze, determinate dal maledetto virus, con cui fare i conti. Il sessantacinquesimo ciclo di tamponi nasofaringei, appena sostenuto, chiarirà se ci sono ulteriori contagi all'interno del “gruppo squadra”. Nella migliore delle ipotesi, qualora ci siano nuovi casi rilevati, si potrebbe procedere allo slittamento dell'orario del calcio d'inizio; nella peggiore al rinvio a data da destinarsi della partita. L'auspicio, ovviamente, innanzitutto per la salute dei calciatori, è che il dazio pagato al Coronavirus sia sufficiente e che si possa regolarmente disputate il match non rendendo vano pure il viaggio fino in Sicilia.

Sono 18 i calciatori a disposizione di Piero Braglia per la gara valida per la trentaduesima giornata del girone C di Serie C. Fuori i lungodegenti Errico e Laezza (quest'ultimo è ormai prossimo al rientro); Leoni, per scelta tecnica. Emergenza a centrocampo date le positività al Covid di Carriero e De Francesco oltre al forfait, per infortunio, di Marco Silvestri. Prima convocazione per il classe 2005 Leo Di Martino. Il giovanissimo centrocampista, nato ad Ariano Irpino, ha scelto la maglia numero 24. Assente, poiché positivo al Coronavirus, anche Bernardotto. Scelte pressoché obbligate sul fronte modulo e interpreti. L'unica novità nel 3-5-2 dei biancoverdi, rispetto all'undici iniziale opposto mercoledì scorso al Potenza, sarà rappresentata da Fella al fianco di Maniero in attacco.

Nessun vantaggio all'Avellino. Tutti convocati, per fare gruppo, compresi gli infortunati Santurro, Silvestri, Tonucci e Zanchi. Rientra Golfo e sono 25 i calciatori che figurano nel primo elenco stilato dal neo-tecnico del Catania, Francesco Baldini. Il sistema di gioco sarà il 4-3-3 con Piccolo, Sarao e Russotto a comporre la linea a tre del reparto avanzato. Per gli etnei, tre sconfitte nelle ultime quattro partite, ultima chiamata per rimanere in corsa per il terzo e quarto posto.

Catania – Avellino, le probabili formazioni.

Stadio “Massimino” (ore 12,30)

Catania (4-3-3): Confente; Calapai, Claiton, Sales, Pinto; Welbeck, Maldonado, Rosaia; Piccolo, Sarao, Russotto. A disp.: Martinez, Albertini, Giosa, Izco, Dall’Oglio, Di Piazza, Golfo, Reginaldo, Manneh, Vrikkis. All.: Baldini.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Santurro, Silvestri, Tonucci e Zanchi.

Ballottaggi: Sales – Giosa: 55% - 45%.

Diffidati: Albertini, Silvestri, Welbeck, Zanchi.

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Miceli, Illanes; Ciancio, Adamo, Aloi, D'Angelo, Tito; Maniero, Fella. A disp.: Pane, Rizzo, Santaniello, Dossena, Rocchi, Di Martino, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Bernardotto, Carriero, De Francesco, Errico, Leoni, M. Silvestri.

Ballottaggi: nessuno.

Diffidati: Carriero, Dossena, Rocchi, Rizzo, Luigi Silvestri, Tito.

Arbitro: Zufferli della sezione di Udine. Assistenti: Pintaudi della sezione di Pesaro e Politi della sezione di Lecce. Quarto ufficiale: Pashuku della sezione di Albano Laziale.