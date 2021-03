Avellino, tutti negativi. Due squalificati in casa biancoverde La Virtus Francavilla nel mirino, buone notizie dal sessantaseiesimo ciclo di tamponi nasofaringei

Buone notizie per l'Avellino, a caccia del pronto riscatto per blindare il secondo posto in classifica. Dopo il sessantacinquesimo ciclo di tamponi nasofaringei, anche il sessantaseiesimo, sostenuto in mattinata da tutti i componenti del “gruppo squadra”, fatta eccezione per i positivi Bernardotto, Carriero e De Francesco, ha dato esito negativo per la totalità dei tesserati. Scongiurate, almeno per il momento, ulteriori defezioni in vista del match casalingo con la Virtus Francavilla, in programma domenica, con calcio d'inizio alle 15, valido per la trentatreesima e sestultima giornata del girone C di Serie C. Salterà, invece, la sfida Luigi Silvestri, che era in diffida ed è stato ammonito in occasione del match perso con il finale di 3-1 a Catania dove è, invece, entrato, in diffida, Aloi. Ammenda di 500 euro e inibizione sino al 30 aprile comminate a Salvatore Di Somma “per comportamento offensivo verso gli ufficiali di gara”. Al 36' della ripresa della partita al "Massimino", il direttore sportivo è stato allontanato per proteste, dalla panchina, dal contestatissimo Zufferli della sezione di Udine.