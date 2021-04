Avellino, la resilienza social di Carriero e De Francesco Sorrisi a distanza a quasi 20 giorni di isolamento domiciliare a causa della positività al Covid

Avrebbero fatto comodo, eccome, a Piero Braglia in vista di Ternana – Avellino, ma il Covid li sta costringendo a stare chiusi in casa, ormai, rispettivamente, da diciannove e diciotto giorni: De Francesco e Carriero non si perdono, però, d'animo. Si allenano tra le mura domestiche per cercare di restare il più in forma possibile in vista del ritorno in campo, si tengono compagnia a distanza e combattono il virus anche a colpi di sorrisi. Su Instagram, Carriero ha pubblicato una storia accompagnata dal testo: “Il buongiorno che mi serve per affrontare un'altra giornata”. Il buongiorno in questione gliel'ho ha dato il compagno di reparto, fotografandosi con una t-shirt recante il famoso motto formato pandemia: “Andrà tutto bene”. Un modo come un altro per sdrammatizzare rispetto all'isolamento domiciliare che continuerà finché il tampone di controllo, effettuato una volta ogni due giorni (il prossimo è in programma domani) non darà l'agognato esito negativo. Poi, visite mediche per l'idoneità alla pratica dell'attività sportiva e di nuovo protagonisti sul rettangolo verde. Torneranno presto, Carriero e De Francesco, e ricresceranno pure i capelli rasati a zero in formato militare per l'impossibilità, tra zona rossa e Covid, di una spuntatina come si deve.