Avellino, un ballottaggio per reparto. Bari, certi 3 rientri Si svuotano le infermerie, rientrano gli squalificati: Braglia e Carrera pronti a sfidarsi

Quattro giornate alla fine del campionato, 4 punti di vantaggio sul Bari da difendere col coltello tra i denti, provando a riportarli a 7, in occasione dello scontro diretto in programma sabato, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi”, per chiudere i giochi per il secondo posto. L'Avellino si avvicina alla partitam che può valere il piazzamento nella migliore posizione possibile in vista dei playoff, con due buone notizie: dopo Bernardotto, anche Carriero e De Francesco sono guariti dal Covid e da domani torneranno a disposizione di Braglia, che si appresta a reinserire Errico nell'elenco dei convocati. Rocchi ha scontato la giornata di stop comminatagli dal giudice sportivo, ma si accomoderà in panchina. Dossena e Miceli si contendono una maglia da titolare in difesa, in attacco il già citato Bernardotto dovrebbe essere preferito a Fella e Santaniello come partner di Maniero. Il vero punto interrogativo è rappresentato da D'Angelo: se non dovesse farcela, corsa a tre tra De Francesco, Rizzo e Adamo per sostituirlo. Sponda pugliese Matteo Ciofani è recuperato dopo il brutto infortunio che gli è occorso al “San Nicola” contro il Foggia e potrebbe giocare uno spezzone di partita. Rientrano dalla squalifica Cianci e De Risio, mentre continuano il lavoro differenziato Andreoni, Celiento e Sarzi. I tre sono costantemente monitorati per capire se potranno essere arruolabili. Domani, alle 15, si giocherà, intanto, Ternana – Cavese, valida per il recupero della ventottesima giornata di campionato. I metelliani sono condannati a vincere, ma le fere, già promosse in Serie B, vanno a caccia di record. Sulla panchina degli aquilotti riecco Vincenzo Maiuri.