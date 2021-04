Avellino - Bari, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la trentacinquesima giornata del girone C di Serie C

Può valere il secondo posto, Avellino – Bari. Un girone fa quattro scoppole pre-natalizie e la contestazione al ritorno dal “San Nicola”: all'apice della sua crisi, naturale conseguenza dell'impatto, devastante, del Covid nel “gruppo squadra”, i biancoverdi si sono rimboccati le maniche, sono andati a prendere e superare i biancorossi, spingendoli fino al massimo svantaggio di 7 punti, ridotti a 4 per effetto del ko dei lupi a Terni (4-1) e del successo dei galletti a Vibo Valentia (0-1). Quattro giornate alla fine del girone C di Serie C, la matematica non è un'opinione: sponda irpina, vincere varrebbe più di un'ipoteca sul secondo posto, di capitale importanza in ottica playoff, e renderebbe il Catanzaro, ora a -5, ma che dovrà recuperare la gara in trasferta contro la Juve Stabia, l'ultima diretta concorrente per il piazzamento più ambito in vista degli spareggi promozione; pareggiare terrebbe a debita distanza gli odierni dirimpettai, ma rischierebbe di far rientrare ancor più in gioco i calabresi; perdere vorrebbe dire riaprire tutto, in maniera assai pericolosa. Si gioca la partita più attesa.

Sono 23 i calciatori a disposizione di Piero Braglia. Rientra dalla squalificato Rocchi. Fuori Leoni per scelta tecnica e Santaniello, positivo al Covid, da cui sono, invece, guariti Carriero e De Francesco, che tornano tra i convocati a distanza di poco meno di un mese (Monopoli – Avellino 1-1 del 13 marzo scorso, ndr). Si rivede anche Errico, che non faceva parte della lista dalla gara interna con il Palermo (si accomodò in panchina, non scende in campo da Teramo – Avellino del 9 gennaio 2021). Un ballottaggio per reparto: in porta tra Forte e Pane; in difesa tra Dossena e Miceli; a centrocampo tra De Francesco, D'Angelo (acciaccato) e Adamo; in attacco tra Bernardotto e Fella.

Massimo Carrera ritrova Cianci e De Risio, reduci da un turno di stop comminatogli dal giudice sportivo. Indisponibili Andreoni (infiammazione al tendine d'Achille), Celiento (fastidio al ginocchio destro), Citro (lesione al legamento crociato ginocchio sinistro), Sabbione (fastidio a una caviglia) e Sarzi Puttini (distorsione alla caviglia destra). Inseriti in lista anche i giovani Dargenio (centrocampista, classe '03), Manè (difensore, '03), Mercurio (attaccante, '03) e Pinto (difensore, '02). Sul fronte formazione, certo l'impiego in simultanea di Cianci e Antenucci in attacco. Il modulo dovrebbe essere un 3-5-2 speculare a quello dell'Avellino. L'alternativa è un 4-3-1-2 con l'impiego di Maita sulla trequarti e l'inserimento di Bianco a centrocampo con Semenzato e Perrotta terzini.

Avellino – Bari, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (3-5-2): Forte; L. Silvestri, Dossena, Illanes; Ciancio, Aloi, De Francesco, Carriero, Tito; Maniero, Bernardotto. A disp.: Pane, Laezza, Rizzo, Miceli, M. Silvestri, Fella, Errico, Rocchi, Adamo, D'Angelo, Baraye. All.: Braglia.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Leoni, Santaniello.

Ballottaggi: Forte – Pane: 65% - 35%; Dossena – Miceli: 51% - 49%; De Francesco – D'Angelo - Adamo: 40% - 30% - 30% (se gioca D'Angelo, Aloi centrale e Carriero interno destro; se gioca Adamo, Aloi centrale e Carriero interno destro); Bernardotto – Fella: 55% - 45%.

Diffidati: Aloi, Carriero, Dossena, Rizzo, Tito.

Bari (3-5-2): Frattali; Minelli, Di Cesare, Perrotta; Semenzato, De Risio, Lollo, Maita, D’Ursi; Cianci, Antenucci. A disp.: Marfella, Fiory, Ciofani, Dargenio, Candellone, Bianco, Manè, Pinto, Rolando, Marras, Mercurio. All.: Carrera.

Squalificati: nessuno.

Indisponibili: Andreoni, Celiento, Citro, Sabbione, Sarzi Puttini.

Ballottaggi: D'Ursi - Bianco: 60% - 40% (se gioca Bianco 4-3-1-2 con Maita trequartista, Semenzato e Perrotta terzini).

Diffidati: Celiento, Ronaldo.

Arbitro: D'Ascanio della sezione di Ancona. Assitenti: Ceccon della sezione di Lovere e Gualtieri della sezione di Asti. Quarto ufficiale: Rutella della sezione di Enna.