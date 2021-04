Avellino - Bari 1-0, le pagelle Carriero è un esempio. Dossena e Illanes granitici. Fella, i veri bomber si vedono così

Avellino - Bari 1-0, le pagelle.

Marcatore: st 38' st Fella.

Avellino (3-5-2): Forte 6.5; L. Silvestri 6.5 (19' st Rocchi 6), Dossena 7, Illanes 7; Ciancio 6, Carriero 7.5, Aloi 6.5 (44' st De Francesco sv), D'Angelo 6, Tito 6.5; Maniero 6, Bernardotto 6 (15' st Fella 7). A disp.: Pane, Rizzo, Laezza, Miceli, M. Silvestri, Errico, Adamo, Capone, Baraye. All.: Braglia 8.

Bari (3-5-2): Frattali 6; Minelli 5, Di Cesare 6, Perrotta 6; Rolando 5.5, Maita 6, De Risio 6, Lollo 5.5 (39' st D'Ursi sv), Marras 5.5; Antenucci 5, Cianci 5. A disp.: Marfella, Fiory, Ciofani, D'Argenio, Candellone, Pinto, Lollo, Semenzato, Mercurio, Manè. All.: Carrera 5.

Arbitro: D'Ascanio della sezione di Ancona 5.5. Assitenti: Ceccon della sezione di Lovere 6 e Gualtieri della sezione di Asti 5.

Note: Ammoniti: Ciancio per condotta violenta; Carriero, Maita, Tito, Di Cesare, Lollo per gioco falloso; Dossena e Marras per condotta antisportiva; Frattali e Braglia per proteste. Angoli: 4-7. Recupero: pt 1', st 5'. Gara a porte chiuse.