Avellino, tegola Silvestri: ecco l'esito degli esami Il difensore è uscito per infortunio al 19' del secondo tempo della sfida con il Bari

La nota stonata nella vittoria dell'Avellino sul Bari è rappresentata, senza ombra di dubbio, dall'infortunio occorso a Luigi Silvestri. Costretto ad abbandonare il rettangolo di gioco al diciannovesimo del secondo tempo, dopo un duro scontro contro un palo della porta avversaria, sugli sviluppi di una palla inattiva, il difensore è uscito in barella, tra le lacrime, con le mani sul volto. Il comunicato dei biancoverdi, in merito alle sue condizioni, conferma le preoccupazioni in merito all'entità del guaio fisico riportato dal calciatore: "L’U.S. Avellino 1912 comunica che, dopo l’infortunio subito in partita, il calciatore Luigi Silvestri, è stato trasportato in ambulanza, grazie all’intervento della Misericordia di Avellino, presso la clinica Villa Esther. Sotto l’osservazione del medico sociale ha praticato esami strumentali che hanno evidenziato una frattura composta del malleolo peroneale (gamba sinistra, ndr). Successivamente a tale esito l’arto interessato è stato immobilizzato con doccia gessata. Nelle prossime settimane, in base all’evoluzione delle condizioni di Silvestri, lo staff medico valuterà i tempi di recupero". Si prevede almeno un mese di stop, a rischio la presenza nei playoff dove, comunque, l'ex Potenza non arriverà, di certo, nelle migliori condizioni.