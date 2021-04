Fella, gol vittoria e retroscena con lo speaker del Partenio L'attaccante: "Sono entrato con rabbia. Braglia? Al rientro negli spogliatoi..."

Avellino – Bari 1-0, il commento dell'attaccante dei biancoverdi, Giuseppe Fella: “Non c'è ombra di dubbio: è una grande soddisfazione portare a casa una vittoria pesantissima. Chiudere al secondo posto è fondamentale in ottica playoff e lo sappiamo molto bene. Il gol decisivo? Sono entrato in campo carico, con una grande rabbia agonistica. Ho sofferto un po' questo ultimo mese, non ero al massimo e le rotazioni, come dice il mister, le soffro più di tutti. Braglia? Non ci siamo parlati al rientro negli spogliatoi, eravamo tutti impegnati a urlare e festeggiare. Ora, però, guardiamo avanti. Siamo tutti contenti, c'è un clima stupendo negli spogliatoi e dobbiamo continuare così. Dispiace solo per l'infortunio occorso a Luigi Silvestri. Bisogna rimanere concentrati e dare tutto in queste tre giornate finali prima di prepararci per arrivare al massimo ai playoff dove possiamo dar fastidio a tutti. Prima della partita avevo parlato con lo speaker e gli ho detto verso l'80' preparati per chiamare il mio nome. Ci ho preso".