L'Avellino festeggia Di Somma negli spogliatoi: "6 la storia" Maglia personalizzata e foto di gruppo. Spiccano anche due particolari tra i calciatori...

Protagonista di un calcio e in un calcio di altri tempi, Salvatore Di Somma non ha mai giocato con il suo cognome sulle spalle, ma è sempre rimasto fedele, fedelissimo, al suo numero 6. Nel day after del suo settantatreesimo compleanno, ci hanno pensato, così, i calciatori dell'Avellino, in compagnia dell'amministratore delegato Giovanni D'Agostino, a regalargli una maglia biancoverde, quella attuale, personalizzata. Altro tessuto, altro stile, rispetto a quelle che ha indossato e onorato da capitano, negli anni d'oro della Serie A, ma la sostanza e l'emozione non cambia. “Regalo di compleanno speciale per il direttore sportivo Salvatore Di Somma. 6 Un numero, la storia!” si legge nel post social con cui il club ha omaggiato il dirigente, immortalato negli spogliatoi con Laezza e compagni dopo la seduta di allenamento mattutina. Con il gruppo, insieme allo staff medico, anche Luigi Silvestri, che per la prima volta si è mostrato con le stampelle e il gesso alla gamba sinistra, dopo la frattura composta al malleolo personale della caviglia, e Carriero che, con buona pace dell'improbabile acconciatura amarcord, per "causa di Covid maggiore", formato Ronaldo nel mondiale del 2002, si è rasato completamente a zero.