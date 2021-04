Vibonese - Avellino 2-0, le pagelle La difesa sbanda. Illanes, eccesso di confidenza. Male Adamo. De Francesco calamita per palloni

Vibonese - Avellino 2-0, le pagelle.

Marcatori: 19' pt Pugliese, st 51' Tumbarello.

Vibonese (3-5-2): Mengoni 7; Sciacca 6, Vergara 6.5, Bachini 6; Ciotti 6.5, Cattaneo 6, Pugliese 6 (40' st Tumbarello 6.5), Statella 6.5 (9' st Laaribi 7), Mahrous 6; Spina 7 (14' st La Ragione 6.5), Parigi 6 (14' st Plescia 6). A disp.: Curtosi, Marson, Redolfi, Murati, Falla, Di Santo, Mancino, Fomov. All.: Roselli 7.

Avellino (3-5-2): Forte 6.5; Rocchi 5.5 (1' st Rizzo 5.5), Miceli 5, Illanes 5 (33' st Laezza 6.5); Ciancio 6, Aloi 5.5, De Francesco 6.5, D'Angelo 5.5 (20' st Errico 6.5), Adamo 5 (1' st Baraye 5.5); Fella 5.5, Maniero 5.5 (33' pt Bernardotto 5). A disp.: Pane, Leoni, Capone. All.: Braglia 6.

Arbitro: Monaldi della sezione di Macerata 5.5. Assistenti: Niedda e D'Elia della sezione di Ozieri 5.5 e 6.

Note: Ammoniti: Fella, Illanes, Aloi, Baraye, Sciacca per gioco falloso; Pugliese per comportamento non regolamentare; Bernardotto e Vergara per reciproche scorrettezze. Angoli: 2-8. Gara a porte chiuse.