Roselli: "Abbiamo giocato la partita della vita" Vibonese-Avellino 2-0, il tecnico: "Abbiamo fatto qualcosa di più perché ci giocavamo moltissimo"

Vibonese – Avellino 2-0, il commento del tecnico dei rossoblù, Giorgio Roselli: “Questa gara è stata una liberazione. Abbiamo giocato la partita della vita contro una squadra forte, che ha giocato con determinazione e rabbia. L’abbiamo vinta con un pizzico di fortuna, perché contro queste squadre serve anche questo. Questi ragazzi meritano un elogio straordinario, hanno dato tutto. Oggi abbiamo fatto qualcosa di più perché ci giocavamo moltissimo, ma ancora non siamo salvi”. La Vibonese ha momentaneamente agganciato Potenza e Turris, aumentando a 16 il gap di punti di vantaggio sull'ultimo posto, occupato dalla Cavese, che domani non scenderà in campo per effetto del rinvio del derby al “Lamberti” contro la Turris, a causa di casi Covid nel “gruppo squadra” corallino. Sale, temporaneamente, a 9 il vantaggio sulla Paganese, terzultima. Con un vantaggio di 9 o più punti sull'ultimo o il penultimo posto, nel caso in cui i rossoblù chiudessero terzultimi, la Vibonese festeggerebbe la salvezza diretta, senza passare dai playout. Missione quasi compiuta.