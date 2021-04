Laezza: "Felice per il mio ritorno. Braglia aveva ragione..." Il capitano dei biancoverdi è tornato a giocare una gara ufficiale a distanza di nove mesi e mezzo

Vibonese – Avellino 2-0, il commento del difensore e capitano dei biancoverdi, Giuliano Laezza: “Sono contento per il mio rientro in campo, ma non mi fa certo piacere che sia coinciso con una sconfitta in una partita importante per il raggiungimento del nostro obiettivo, il secondo posto, prima dei playoff. Siamo una squadra che non può abbassare il livello, come aveva opportunamente detto il mister all'antivigilia della partita. Purtroppo, è andata male, contro una squadra affamata. Non è stata la gara con il Bari a farci venire qui appagati, anzi, volevamo chiudere i conti in ottica spareggi promozione. Bisogna lavorare sodo e tornare al nostro livello presto. Dopo più di nove mesi ho rivisto il campo per una partita ufficiale, sono felice. Devo migliorare ancora. Catanzaro – Catania e Bari – Palermo? dobbiamo pensare a noi stessi, ogni partita ha una storia a sé. Con il Teramo sarà una partita complicata, sono una squadra forte, dobbiamo essere bravi a sbloccarla e a portare a casa i 3 punti e il secondo posto aritmetico quanto prima possibile”.