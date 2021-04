Avellino-Teramo, Costa Ferrieria: "Vogliamo chiudere settimi" Il centrocampista degli abruzzesi: "Abbiamo mezza squadra fuori, ma niente alibti"

La volata per il secondo posto è ormai realtà. Il successo dal Catanzaro a Castellammare di Stabia, nel recupero della trentacinquesima giornata di campionato, ha permesso ai giallorossi di portarsi a -2 dall'Avellino. I biancoverdi non possono commettere passi falsi negli ultimi 180 minuti della stagione regolare, pena, con ogni probabilità, il sorpasso dei calabresi. E, allora, far leva sulla possibilità di essere artefici del proprio destino diventa vitale, partendo dalla gara casalinga con il Teramo, in programma domenica, alle 17,30, al “Partenio-Lombardi", presentata così dal centrocampista degli abruzzesi Pedro Costa Ferreira: “Finire il campionato tra le prime dieci in classifica è un ottimo risultato, ma tra settimo o ottavo posto cambia tanto. Il settimo posto sarebbe un ottimo risultato, giocheremmo in casa il primo turno playoff, e faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo, anche se siamo in emergenza. Se l'Avellino è secondo vuol dire che vale quella posizione di classifica. Contro le prime della classe abbiamo quasi tutti gli scontri diretti a favore, mentre con le squadre che si chiudono facciamo più fatica. Cambieremo tanto contro l'Avellino, abbiamo mezza squadra fuori tra infortunati e squalificati, ma niente alibi. Abbiamo un'identità e una buona organizzazione di gioco, quindi cambiando gli interpreti restiamo noi stessi”.