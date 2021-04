Avellino - Teramo, le probabili formazioni Al "Partenio-Lombardi" la gara valida per la trentasettesima giornata del girone C di Serie C

Se la pretattica può essere la cartina al tornasole per testare il grado di tensione precedente a una partita di calcio, la mancata pubblicazione dei convocati, su entrambi i fronti, può ritenersi indicativa in merito a come Avellino e Teramo arrivano al match odierno, valido per la trentasettesima e penultima giornata del girone C di Serie C, in programma alle 17,30 al “Partenio-Lombardi”. I biancoverdi, dopo la sconfitta per 2-0 a Vibo Valentia, non possono permettersi ulteriori passi falsi, mezzi o pieni, per evitare, in caso del successo del Catanzaro a Viterbo di perdere il secondo posto in maniera piuttosto clamorosa. I biancorossi, già qualificati ai playoff, sono chiamati a difendere l'ottavo posto e a provare a conquistare il settimo.

Capitolo formazioni. Sponda irpina, dopo la battuta d'arresto al “Razza”, è finita sotto la lente d'ingrandimento la difesa dove tutti hanno palesato difficoltà e l'unico confermato dall'inizio sarà, salvo colpi di scena, Illanes. Dossena ha scalato le gerarchie e prenderà il posto di Miceli, anche perché, se non fosse stato per la squalifica da cui si appresta a rientrare, avrebbe giocato titolare anche sabato scorso, dopo l'ottima prestazione contro il Bari. Adamo si accomoderà in panchina sia per il rientro di un altro appiedato dal giudice sportivo, ovvero Tito, sia per la gara sottotono che ha confermato il trend negativo fatto registrare nelle trasferte a Catania e Terni, intervallate dalla gara sufficiente contro la Virtus Francavilla. Con lui tornerà tra i rincalzi l'altro sostituito alla fine del primo tempo, in Calabria: Rocchi. Improbabile che vengano accelerati i tempi per il rientro dal primo minuto di capitan Laezza, per cui è più verosimile l'impiego per un altro spezzone di gara, in modo da proseguire nel suo rientro costante e graduale. Stesso discorso per Errico. Si va, dunque, verso l'arretramento di Ciancio nella linea a tre davanti a Forte, con Rizzo chiamato a prenderne il posto sulla fascia destra a centrocampo. Squalificato Aloi, rientrano Carriero. De Francesco fungerà da play in mezzo al campo. In attacco Maniero, non al top, non sarà rischiato dall'inizio. Spazio a Santaniello, al rientro dopo essere guarito dal Covid, e a uno tra Fella e Bernardotto.

Versante abruzzese, fuori gli squalificati Ilari, Santoro e Tentardini, che non saranno a disposizione al pari dei lungodegenti Di Matteo e Minelli, degli infortunati Diakite, Lasik e Viero. In panchina Vitturini, alle prese con un affaticamento muscolare. Kyeremateng e il pericolo numero uno Bombagi in attacco.

Avellino – Teramo, le probabili formazioni.

Stadio “Partenio-Lombardi” (ore 17,30)

Avellino (3-5-2): Forte; Ciancio, Dossena, Illanes; Rizzo, Carriero, De Francesco, D’Angelo, Tito; Santaniello, Fella. A disp.: Pane, Rocchi, Miceli, Laezza, Errico, M. Silvestri, Adamo, Baraye, Capone, Bernardotto, Maniero. All.: Braglia.

Squalificati: Aloi.

Indisponibili: Leoni, L. Silvestri.

Ballottaggi: Rizzo – Rocchi: 70 – 30% (se gioca Rocchi, Ciancio largo a destra a centrocampo); Dossena – Miceli: 70% - 30%; Fella – Bernardotto: 51% - 49%.

Diffidati: Ciancio, Rizzo.

Teramo (4-4-2): Lewandowski; Piacentini, Soprano, Trasciani, Cappa; Di Francesco, Arrigoni, Mungo, Costa Ferreira; Kyeremateng, Bombagi. A disp.: Valentini, Furlan, Diakite, Vitturini, Bellucci, Lombardi, Gerbi, Pinzauti, Birligea. All.: Paci.

Squalificati: Ilari, Santoro,Tentardini.

Indisponibili: Diakite, Di Matte, Lasik, Minelli, Viero.

Ballottaggi: nessuno.

Diffidati: Arrigoni, Mungo, Trasciani, Vitturini.

Arbitro: Alessandro Di Graci della sezione di Como. Assistenti: Massimo Salvalaglio della sezione di Legnano e Riccardo Vitali della sezione di Brescia. Quarto uomo: Marco Emmanuele della sezione di Pisa.