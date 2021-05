Avellino, giovedì la ripartenza verso il primo turno nazionale Playoff, i lupi scenderanno in campo il 16 e il 20 maggio, giorni dei match d'andata e ritorno

L'Avellino vive ore di riposo con la giornata di giovedì che determinerà il restart nella missione playoff. La squadra di Piero Braglia ha vissuto un epilogo incredibile di regular season. L'Avellino e il Catanzaro steccano in contemporanea: due pareggi e si conferma semplicemente il secondo posto per i calabresi, il terzo per gli irpini (quota 68 in classifica, Catanzaro avanti per gli scontri diretti). Solo 1-1 nel derby con la Cavese per l'Avellino: lupi in vantaggio con Carriero sul finale del primo tempo, ma raggiunti all'80'. Gli aquilotti hanno salutato la Serie C con il gol di Marzupio. L'Avellino non approfitta del pari del Catanzaro contro il Monopoli. Come la Cavese, senza obiettivi, i pugliesi onorano il finale di campionato firmando il pari per due volte al "Ceravolo". Il terzo posto finale determina l'anticipo dell'esordio nei playoff rispetto a quanto immaginato dai biancoverdi dopo la vittoria con il Bari, l'ultimo successo avellinese prima di una sconfitta e due pareggi. L'Avellino farà il suo debutto negli spareggi promozione il prossimo 16 maggio con la partecipazione al primo turno nazionale (il 20 sarà match di ritorno). Mirko Miceli salterà le due gare: il difensore biancoverde è stato squalificato per due turni dal giudice sportivo " perché‚ al termine della gara rientrando negli spogliatoi assumeva comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria".