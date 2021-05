Avellino, si va verso il ricorso per la squalifica a Miceli Da giovedì biancoverdi in ritiro in vista del primo turno nazionale dei playoff

Ancora qualche ora di riposo per ricaricare le batterie, per recuperare energie fisiche e psicologiche prima di tuffarsi nei playoff facendo gruppo e vivendo, da gruppo, gli spareggi promozione. Da giovedì l'Avellino andrà in ritiro per iniziare la marcia di avvicinamento all'esordio nel primo turno nazionale: andata domenica 16 maggio, ritorno giovedì 20. Lupi avanti anche in caso di doppio pareggio. In attesa di conoscere il proprio avversario, mediante sorteggio integrale dopo i primi due turni a eliminazione diretta dei gironi, in programma domenica e mercoledì prossimi, i biancoverdi faranno quadrato condividendo la quotidianità sino a domenica. Poi, un nuovo “rompete le righe”. Altro riposo e un altro ritiro, che precederà il gran debutto nella bagarre per la promozione in Serie B. Intanto, si va verso la presentazione di un ricorso avverso la squalifica per due giornate rimediata da Miceli perché‚ stando a quanto riportato nel comunicato del giudice sportivo, “al termine della gara con la Cavese, rientrando negli spogliatoi ha assunto un comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria”. Scatta, nel contempo, il conto alla rovescia per il derby campano tra Juve Stabia e Casertana. Al “Menti” calcio d'inizio alle 17,30. I gialloblù puntano al ruolo di outsider, i rossoblù a quello di mina vagante. Vespe avanti anche in caso di pari al novantesimo.