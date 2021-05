Calendario e formula, il Covid può stravolgere i playoff in C Rinviata Triestina-Virtus Verona, l'Avellino verso l'ingresso in scena ben oltre il 16 maggio

Coas totale ancor prima di partire. L'inizio dei playoff per l'Avellino rischia seriamente di essere posticipato. La gara, valida per il primo turno della fase a gironi, tra Triestina e Virtus Verona, in programma domani, alle 17:30, allo stadio “Rocco”, è stata rinviata a data da destinarsi a causa di un focolaio Covid all'interno del “gruppo squadra” rossoblù. Dopo i tre ulteriori casi di positività riscontrati tra i tesserati del club veronese, che hanno fatto lievitare a 6 il totale all'interno del “gruppo squadra”, l’Ussl 9 Scaligera ha predisposto la quarantena ritenendo “inopportuno il trasferimento dei soggetti presso altro Comune per lo svolgimento della partita in trasferta”. La decisione ha determinato l'immediato rinvio della partita da parte della Lega Pro.

Si va verso lo slittamento del calendario degli spareggi promozione, in attesa del recupero necessario per procedere al sorteggio degli accoppiamenti del primo turno della fase nazionale in cui entrerà in scena, tra le altre, proprio l'Avellino, che dovrebbe, dunque, giocare l'andata, contro la sua prima avversaria, non più il 16 ma il 27 maggio e il ritorno il 30 anziché il 20, ma si naviga rigorosamente a vista e, allo stato attuale, si tratta di una mera ipotesi. La situazione è complessa. E mentre l'auspicio è che il Covid non faccia capolino anche in altre realtà, comportando ulteriori disagi, non è da escludere nemmeno il ricorso alle gare secche per evitare il dilatarsi dei tempi necessari a terminare la post-season pure per evitare di sforare il 30 giugno, data in cui scadono i contratti. Domani saranno, invece, regolarmente in campo le altre squadre impegnate nel primo turno della fase a gironi.