Avellino verso i playoff, 5 domande ai tifosi: il sondaggio Al microfono di 696 TV e Ottopagine.it parola ai tifosi in vista della bagarre per la Serie B

In seguito alla riformulazione del calendario, che si è resa necessaria per effetto del rinvio al prossimo 16 maggio, causa Covid, di Triestina – Virtus Verona, valia per il primo turno della fase del girone, l'attesa dei tifosi dell'Avellino per l'esordio nei playoff dei biancoverdi sarà più lunga del previsto; la stessa, con la differenza di un giorno di anticipo, rispetto a quella che si sarebbe prospettata nel caso di arrivo al secondo posto e ingresso in scena dal secondo turno della fase nazionale. In città, però, l'attesa è già palpabile. L'ottimismo è prevalente dopo il gran girone di ritorno che ha permesso ai lupi di chiudere la stagione regolare al terzo posto, con tanto di rammarico finale per aver perso inopinatamente il secondo.

Al microfono di 696 TV e Ottopagine.it, i supporter hanno detto la propria in merito alle aspettative rivolte negli spareggi promozione; a chi si attendono come protagonisti, sponda irpina; sul secondo posto perso a due giornate dalla fine del campionato; sulle avversarie più temute e temibili nella corsa verso la Serie B e su che playoff saranno senza tifosi. Nel video il sondaggio realizzato tra Corso Vittorio Emanuele e Piazza della Libertà.