Padova, squalificato un attaccante per 10 giornate Stangata del TFN per insulti razzisti a un avversario. Il club veneto ha annunciato ricorso

L'attaccante del Padova, Claudio Santini, è stato squalificato per dieci giornate dal Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Nicola Durante, per “aver rivolto insulti razzisti all'indirizzo del calciatore della Shaka Mawuli in occasione di Sambenedettese-Padova, match valido per il 19° turno del campionato di Serie C disputato lo scorso 17 gennaio” si legge, testualmente, nella nota pubblicata nella giornata di ieri sul sito della FIGC, con in allegato il dispositivo. La sanzione, da scontare in gare ufficiali, scaturisce da parole che non sono state udite in campo dall'arbitro Fabio Natilla dalla sezione di Molfetta, tanto da non risultare nel referto di gara, ma che erano state denunciate nel post-partita dal direttore tecnico dei marchigiani, Gianni Improta, per poi essere segnalate alla Procura Federale, di cui è stato accolta la richiesta di deferimento.

Ricorso – Il Padova ha annunciato ricorso con una nota attraverso il proprio sito ufficiale: “La società Calcio Padova comunica che il Tribunale Federale Nazionale ha disposto la sanzione di 10 giornate di squalifica nei confronti del calciatore Claudio Santini, per una presunta frase razzista proferita nel corso della partita Sambenedettese - Padova del 17 gennaio 2021. La società ritiene la decisione molto discutibile, in quanto fondata su un’istruttoria obiettivamente monca, essendo stati auditi in fase di indagine solo tesserati della società Sambenedettese, mentre non è stato escusso alcun calciatore del Calcio Padova e neppure gli ufficiali di gara, i delegati di Lega Pro e i collaboratori della Procura Federale, i cui referti, peraltro, nulla hanno riportato al riguardo. Per tali ragioni, non appena notificate le motivazioni, verrà proposto appello alla Corte Federale. La società è vicina al calciatore, che si è sempre distinto per un comportamento ineccepibile, anche nella lotta contro il razzismo. Forza Claudio, siamo tutti con te!” A corredo una foto di Santini, scattata la scorsa stagione, in occasione della campagna contro il razzismo indetta dalla Serie C. Nell'istantanea, la punta sorregge un cartello recante la scritta: “Oggi e sempre uniti contro il razzismo” mentre indossa la divisa da gioco dei biancoscudati.

Il Padova è tra le possibili avversarie dell'Avellino nei playoff. Santini ha realizzato 8 gol in 29 partite tra campionato (6 centri) e Coppa Italia (due reti).