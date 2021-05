Avellino, ecco l'esito del ricorso per Miceli Il difensore era stato squalificato per due turni dopo il concitato finale di gara con la Cavese

Il ricorso avverso la squalifica per due giornate comminata a Mirko Miceli è stato respinto. Il difensore era stato appiedato poiché, come chiarito nel comunicato del giudice sportivo, al termine della gara con la Cavese, rientrando negli spogliatoi aveva assunto un comportamento offensivo e provocatorio nei confronti di tesserati della squadra avversaria. L'Avellino ha provato a ottenere quantomeno una riduzione della sanzione disciplinare, ma la decisione è stata confermata. Miceli, scavalcato nelle gerarchie di squadra da Dossena, sul finire della stagione, non potrà, dunque, essere a disposizione di Braglia per il primo turno della fase nazionale dei playoff, in programma i prossimi 23 (andata) e 26 maggio (ritorno). Cambierà poco negli equilibri di squadra, perché la linea a tre titolare in vista degli spareggi promozione sarà quella preannunciata, con Laezza, Dossena e Illanes. Miceli tornerà a disposizione per l'eventuale secondo turno della fase nazionale, calendarizzato a cavallo tra domenica 30 maggio (andata) e mercoledì 2 giugno (ritorno).