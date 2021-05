Via libera alla Virtus Verona: i playoff di Serie C ripartono Lunedì resta, però, fissata una riunione per definire una nuova norma in caso di altre emergenze

Una buona notizia, ma resta la necessità di correre ai ripari per farsi trovare pronti nel caso in cui il Covid dovesse entrare di nuovo a gamba testa sui playoff.

Triestina – Virtus Verona, valida per il recupero del primo turno del girone, si giocherà regolarmente domani, alle 17,30, allo stadio “Nereo Rocco”. Via libera da parte dell'ULSS Scaligera 9, sospiro di sollievo per la Serie C ed i club ancora in corsa negli spareggi promozione che, dopo essersi riallineati inglobando la vincente del match tra friulani e veneti, ripartiranno insieme da mercoledì prossimo, seguendo il calendario riformulato, dal secondo turno della fase del girone.

Lunedì resta, però, fissata una riunione in videoconferenza, della Lega Pro, nel corso della quale potrebbe essere introdotta una norma, condivisa, per porre un limite ai rinvii ed avere la certezza di non andare oltre il 30 giugno, quando scadranno i contratti, per definire l'ultima squadra promossa in Serie B. Il Consiglio Direttivo continua a studiare come porre rimedio a eventuali nuove criticità evitando la variazione del format, con il potenziale ricorso alla gara secca anche per il primo e secondo turno della fase nazionale. La guardia resta, infatti, alta, perché è di oggi la notizia di tre ulteriori positivi nel “gruppo squadra” del Foggia. Il monito a trovare soluzioni definitive e non temporanee giocando, stavolta sì, con debito anticipo.

Foto: Sara Minelli