Avellino, 7 gol in amichevole: doppiette per due attaccanti Test a porte chiuse al "Partenio-Lombardi" con l'Aurora Alto Casertano (Eccellenza molisana)

Amichevole ufficiale a porte chiuse, questo pomeriggio, per l'Avellino di Piero Braglia. Al "Partenio-Lombardi" i biancoverdi hanno affrontato l’ASD Aurora Alto Casertano, formazione che milita nel girone A di Eccellenza molisana. I lupi si sono imposti con il risultato finale di 7-0. Nella prima frazione di gioco, terminata con sul punteggio di 5-0, sono andati a bersaglio Giuseppe Fella (autore di una doppietta), Andrea Errico e Riccardo Maniero. A completare il pokerissimo un autogol degli ospiti. Nella ripresa in gol Gabriele Bernardotto (doppietta). La squadra riprenderà martedì la marcia di avvicinamento al match di esordio nel primo turno della fase nazionale dei playoff, in programma domenica prossima. Oggi non era in panchina il preparatore atletico Natalino Orrù, che, stando a indiscrezioni, avrebbe deciso di non proseguire la sua avventura in biancoverde per divergenze di vedute con l'area tecnica su questioni non prettamente relative alla gestione del gruppo. Intanto, la Virtus Verona ha firmato un'impresa sbancando il "Nereo Rocco" di Trieste con il finale di 1-0.